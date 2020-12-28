مباحثات مغربية إسرائيلية لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري

عقد وزير الصناعة والتجارة المغربي مولاي حفيظ العلمي، اليوم الاثنين، اجتماعا عن بعد مع وزير الاقتصاد والصناعة الإسرائيلي عمير بيرتس؛ لبحث سبل تعزيز التعاون الصناعي والتجاري بين الرباط وتل أبيب.

وقال مصدر حكومي لـ ”إرم نيوز“ إنه تم خلال المباحثات- وهي الأولى من نوعها بعد التوقيع على إعلان التطبيع بالعاصمة الرباط- تحديد مجموعة من القطاعات التي توفر مؤهلات هامة للشراكة الإسرائيلية المغربية.

وأضاف أن مجالات الاستثمار المتوقع اختيارها من قبل الإسرائيليين تتمثل أساساً في النسيج، والصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الخضراء، وصناعة الطاقة المتجددة.

وكان وزير الصناعة والتجارة المغربي قال في تصريح سابق إن وزارته ستباشر اتصالاتها بجميع المستثمرين الإسرائيليين من أصول مغربية، الذين لهم رغبة في الاستثمار بالمملكة.

وتؤكد الرباط أن لديها رغبة قوية لتطوير علاقات مبتكرة في المجالين الاقتصادي والتكنولوجي مع دولة إسرائيل.