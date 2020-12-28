الاتحاد الأوروبي يفتح الطريق لاتفاق مع الصين حول الاستثمارات‎

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فتحت الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الطريق الإثنين للتوصل إلى اتفاق حول الحماية المتبادلة للاستثمارات بين الاتحاد والصين إثر إحراز تقدم في المفاوضات