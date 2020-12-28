استقرار الدولار في معاملات هزيلة مع إقرار ترامب حزمة مساعدات لمتضرري كورونا

لم يتأثر الدولار كثيرا بعد عدم إنفاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بعرقلة حزمة مساعدات لمتضرري كورونا، وسط تعاملات ضعيفة اليوم الاثنين بسبب العطلات.

وحوّم الجنيه الإسترليني دون أعلى مستوى في عامين ونصف عام، في التعاملات الآسيوية، عقب التوصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق تجارة محدود لحقبة ما بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي لم يشمل القطاع المالي البريطاني.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار عند 90.151، بعد هبوط على مدى ثلاثة أيام.

وزاد الإسترليني 0.2% إلى 1.3565 دولار، ليتجه مجددا نحو مستوى 1.3625 دولار الذي بلغه في وقت سابق من الشهر الجاري للمرة الأولى منذ مايو/ أيار 2018.

ووقع ترامب على مساعدات الجائحة وإنفاق حكومي بقيمة إجمالية 2.3 تريليون دولار، لتتجنب الحكومة إغلاقا جزئيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء.

واستقر اليورو عند 1.2216 دولار، قرب أعلى مستوى في عامين ونصف عام، يبلغ 1.2273 دولار، ولامسه الشهر الجاري.

وصعد الدولار الأسترالي إلى 76.082 سنت أمريكي، متجها صوب أعلى مستوى في عامين ونصف عام أيضا عند 76.390 سنت وبلغه هذا الشهر.

وارتفع اليوان 0.1% في المعاملات الخارجية إلى 6.5200 للدولار، وسجل 6.5296 في السوق المحلية. وضعف الدولار قليلا أمام العملة اليابانية مسجلا 103.455 ين.