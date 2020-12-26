بايدن يحذر من "عواقب وخيمة" في حال عدم توقيع ترامب خطة التحفيز الاقتصادي‎

المصدر: أ ف ب

حذّر الرئيس الأمريكي المُنتخب جو بايدن اليوم السبت، من ”عواقب وخيمة“، إذا استمر الرئيس المُنتهية ولايته دونالد ترامب في تأخير توقيع خطة التحفيز الاقتصادي، التي أقرّها الكونغرس لمواجهة تبعات ”كوفيد-19“.

وألقى ترامب بظلال من الشك الأسبوع الماضي على حزمة مساعدات طال انتظارها بينما يتحضر ملايين الأمريكيين لخسارة تقديمات ومواجهة الطرد، طالبا من المشرعين زيادة قيمة الشيكات المرسلة إلى الأمريكيين الأكثر ضعفا من 600 إلى 2000 دولار.

وقال بايدن إنّ ”عدم تحمل هذه المسؤولية له عواقب وخيمة، اليوم سيفقد حوالى 10 ملايين أمريكي إعانات التأمين ضد البطالة“.