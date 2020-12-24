أمريكا تعلن عن استثمارات ضخمة في المغرب

أعلنت الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، يوم الأربعاء، عن مبادرات لاستثمار 5 مليارات دولار في المغرب والمنطقة.

وقال المدير العام للشركة والرئيس التنفيذي لمبادرة ”ازدهار إفريقيا“، آدم بوهلر، في بيان، إن ”هذه السلسلة من المبادرات تهدف إلى رفع الاستثمارات الأمريكية في المغرب وتعزيز دوره باعتباره قطبا اقتصاديا لقارة أفريقيا“.

وأضاف البيان الذي نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)، أن ”الحكومة الأمريكية تعتزم من خلال مبادرة ازدهار إفريقيا، دعم مبادلات تجارية ومشاريع استثمارية بقيمة مليار دولار بين الولايات المتحدة والمغرب، وكذا بلدان شمال إفريقيا على مدى السنوات الأربع المقبلة“.

وتابع أن ”الأمر يتعلق أيضا، بتوقيع مذكرة تفاهم بين الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية والحكومة المغربية، تستعرض بالتفصيل جهود الشركة لاستثمار 3 مليارات دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة لفائدة مشاريع في المغرب، وكذا استثمارات مشتركة مع شركاء مغاربة في مشاريع بإفريقيا جنوب الصحراء“.

من جهة أخرى، تعتزم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعيين المغرب كمحور إقليمي لشمال إفريقيا لبرنامجها الجديد للتجارة والاستثمار على مستوى القارة ”ازدهار إفريقيا“.

وكان بوهلر من بين أعضاء الوفد الأمريكي-الإسرائيلي الذي وصل الرباط الثلاثاء.

ومن خلال ”ازدهار إفريقيا“، تلتزم الحكومة الأمريكية بمساعدة المقاولات والمستثمرين الأمريكيين على الولوج إلى أسواق شمال أفريقيا، وكذا مساعدة شركات المقاولات في المنطقة على الولوج إلى فرص جديدة في الولايات المتحدة.

وفي شهر يناير المقبل، ستؤسس الأمانة العامة لـ“ازدهار إفريقيا“ مكتبا إقليميا في المغرب، وهو أول فرع للمبادرة في شمال القارة السمراء.

يذكر أن الشركة الأمريكية لتمويل التنمية الدولية، هي مؤسسة تمويل التنمية تابعة للحكومة الفيدرالية للولايات المتحدة، وهي مسؤولة بشكل أساسي عن توفير وتسهيل تمويل مشاريع التنمية الخاصة في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.