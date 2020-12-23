لتوفير 10 آلاف وظيفة.. السعودية توطن 30% من المهن المحاسبية في القطاع الخاص

قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية، اليوم الأربعاء، توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بشكل جزئي بهدف توفير نحو عشرة آلاف وظيفة إدارية لمواطنيها.

وأصدر الوزير سليمان الراجحي، القرار الجديد الذي ينص على ”توطين 30% من وظائف المهن المحاسبية في المنشآت التي يعمل بها 5 عاملين فأكثر، ويستهدف توفير أكثر من 9800 فرصة وظيفية“.

وأبرز المهن المحاسبية التي يشملها القرار، هي مدير حسابات، مدير إدارة الزكاة والضرائب، مدير إدارة التقارير المالية، مدير الإدارة العامة للمراجعة، مراجع داخلي، محاسب تكاليف.

وينص القرار على أنه يشترط لاحتساب المحاسب السعودي ألا يقل أجره عن ستة آلاف ريال لحملة البكالوريوس و4500 ريال لحملة الدبلوم، بجانب حصول المحاسبين السعوديين على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمحاسبين.

وتسعى السعودية لخفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة بحلول العام 2030، من أقل من 12 بالمئة حاليا، معتمدةً بشكل رئيس على القطاع الخاص من خلال توطين الوظائف فيه وتشجيع الشبان والشابات السعوديين على شغلها.

وبدأت السعودية في وقت سابق من العام الجاري، بتوطين جزئي للوظائف في منافذ بيع الجملة والتجزئة في 9 أنشطة اقتصادية أبرزها بيع القهوة والشاي والبهارات والمياه والمشروبات والفواكه والخضراوات والتمور.