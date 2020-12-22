بايدن يعتزم وضع خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي

المصدر: أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، أنه سيطلب، العام المقبل، من الكونغرس التصويت على خطة جديدة لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من وباء كوفيد-19.

واعتبر بايدن خلال، مؤتمر صحفي، في ويلمينغتون (شمال شرق) أن الخطة التي تم التصويت عليها، الإثنين، والبالغة قيمتها 900 مليار دولار هي ”خطوة أولى“، لكنها لن تكون كافية.

وأضاف:“الكونغرس قام بعمله هذا الأسبوع، وأستطيع ومن واجبي أن أطلب منه العمل مجددًا، العام المقبل“.

ووافق الجمهوريون والديمقراطيون، الإثنين، على إجراءات تشمل على وجه الخصوص توزيع شيكات على العائلات الأكثر حاجة، ومساعدات للشركات الصغيرة، والمدارس، وإعانات بطالة إضافية بقيمة 300 دولار أسبوعيًا، إضافة إلى مبلغ يضمن توزيعًا عادلًا للقاحات المضادة لكوفيد-19.

لكن الرئيس المنتخب رأى أن هذا“ليس سوى خطوة أولى، ولا يزال هناك الكثير للقيام به“.

وقال:“علينا أن نعمل بشكل منسق بين الحزبين، وبهذه الطريقة فقط لنتجاوز الأزمة“، مستعيدًا رسالته لتوحيد الصفوف بعد الانقسامات التي أثارتها 4 أعوام من ولاية دونالد ترامب.