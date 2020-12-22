نائب رئيس وزراء كردستان العراق يعلن عن اتفاق مع بغداد بشأن ميزانية 2021

أعلن نائب رئيس وزراء إقليم كردستان العراق ”قوباد طالباني“، اليوم الثلاثاء التوصل إلى اتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد بشأن الميزانية الاتحادية للعام 2021؛ وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية.

ولم يذكر ”قوباد طالباني“ تفاصيل بخصوص الاتفاق.

ووافق مجلس الوزراء العراقي أمس الاثنين، على مسودة لميزانية 2021 حجمها 150 تريليون دينار (103 مليارات دولار) وسط أزمة اقتصادية ومالية يكابدها البلد من جراء تدني أسعار الخام.

ويتوقع العراق في مسودة الميزانية تصدير 3.25 مليون برميل يوميا من النفط، منها 250 ألف برميل يوميا من المنطقة الكردية شبه المستقلة في الشمال.