الجيش المصري يطرح شركتين للبيع في الربع الأول من 2021

قالت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد الأحد إن الجيش يخطط لطرح شركتين من الشركات التابعة له للبيع في وقت ما خلال الربع الأول من العام الجديد في خطوة تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد.

وقالت الوزيرة في مقابلة مع التلفزيون المصري إن حصص الشركتين قد تُعرض في بادئ الأمر على مستثمرين إستراتيجيين على أن تباع النسب المتبقية في طرح عام أولي.

وأوضحت أنه يجري بحث طرح ما بين عشرة إلى 100 بالمئة من الشركتين مشيرة إلى أن ذلك يعتمد على الطلب.

وأضافت ”سنتخذ قرارا فى الربع الأول من هذا العام، (ثم) هناك ثلاث شركات أخرى لن أعلن عنها“.

والشركتان مملوكتان لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للجيش وهما شركة وطنية للبترول التي لها شبكة محطات وقود في أنحاء البلاد، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية والزيوت النباتية (صافي).

وقالت الوزيرة ”اخترنا الشركتين دول …لأن الشهية عالية عليهم…بنتكلم على جزء هيتاح لمستثمر إستراتيجى لزيادة وتعظيم قيمة الأصل“.

وأحجمت الوزيرة عن الكشف عن أسماء الشركات الثلاث الأخرى المحتمل طرحها للبيع.

وستتولى المجموعة المالية هيرميس تقديم المشورة في الطرح العام الأولي.

ويمتلك الجيش عشرات الشركات في عدة قطاعات أبرزها قطاع السلع الاستهلاكية والقطاع الصناعي وقطاع الخدمات.