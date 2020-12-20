"داماك العقارية" تفصح عن صفقة استحواذ محتملة في مشروع "ناين المز" بلندن

نشرت شركة داماك العقارية الإماراتية، مساء الأحد إفصاحا توضيحيا لدى بورصة دبي حددت فيه صفقة الاستحواذ المحتملة التي قالت صباح الأحد إن مجلس إدارتها سيناقشها يوم الأربعاء المقبل.

وقالت داماك في بيانها التوضيحي إن صفقة الاستحواذ المحتملة تتعلق فقط برفع نسبة مساهمة الشركة في مشروع ناين المز في مدينة لندن دون أن تفصح عن حصة الشركة الحالية في المشروع أو نسبة الزيادة التي ستناقشها.

وكانت داماك نشرت في بورصة دبي إفصاحا عن موعد انعقاد اجتماع مجلس إدارتها، أشارت فيه إلى أن المجلس سيناقش صفقة استحواذ محتملة دون أن تعلن أي تفاصيل عن هذه الصفقة، وهو ما يبدو أنه ساهم في زيادة سعر السهم بأكثر من 4.5% بنهاية تداولات الأحد.

وفي بيانها الثاني، الأحد، قالت داماك إنها ”ترغب في أن توضح للعموم أن صفقة الاستحواذ المحتملة التي سيتم مناقشتها من قبل مجلس الإدارة يوم الأربعاء الموافق 23-12-2020 تتعلق فقط برفع نسبة مساهمة الشركة الحالية في مشروع ناين المز Nine Elms في مدينة لندن.

وأضاف البيان أنه ”لا يوجد حتى تاريخه أي صفقات استحواذ أخرى تم تقديمها إلى مجلس إدارة الشركة“.

يشار إلى أن مشروع ”ناين المز“ برج يتكون من 50 طابقا، ويقع في حي ناين المز في مدينة لندن، وتقوم بتطويره شركة ناين المز العقارية المحدودة المملوكة بالكامل لشركة داماك العالمية.

وكانت داماك العقارية التي تأسست عام 2002 أوضحت يوم الأربعاء الماضي أن جزءًا صغيرًا فقط من أسهمها مملوك من قبل مستثمرين أجانب وأن غالبية الملكية حوالي 85% ما زالت مملوكة لمؤسسها رجل الأعمال الإماراتي حسين سجواني وعائلته.