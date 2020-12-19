19 ديسمبر

صندوق النقد يسمح لمصر بسحب 1.67 مليار دولار

صندوق النقد يسمح لمصر بسحب 1.67 ملي...

قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي

المصدر: رويترز

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قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي الأموال المنصرفة لمصر في إطار اتفاق ائتماني مدته 12 شهرا قد بلغ 3.6 مليار دولار.