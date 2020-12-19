صندوق النقد يسمح لمصر بسحب 1.67 مليار دولار

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

قال صندوق النقد الدولي الجمعة إنه استكمل المراجعة الأولى لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر مما يتيح للحكومة سحب 1.67 مليار دولار. وأوضح الصندوق في بيان أن إجمالي