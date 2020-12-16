الولايات المتحدة تتهم سويسرا وفيتنام بالتلاعب في عملتيهما‎

المصدر: ا ف ب

اتهمت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الأربعاء، سويسرا وفيتنام بالتلاعب في عملتيهما، لأسباب مختلفة منها التمتع بميزة تنافسية.

وفي التقرير نصف السنوي حول صرف العملات الأجنبية، رأت وزارة الخزانة أن هاتين الدولتين تتدخلان في أسواق العملات لديهما للتأثير على ميزان المدفوعات، وفي حالة فيتنام بهدف ”كسب تفوق تنافسي غير عادل في التجارة الدولية“.

ووصف وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين القرار بأنه ”خطوة قوية، لضمان النمو الاقتصادي وفرصة للعمال والشركات الأمريكية“.

ورفض البنك المركزي السويسري بشكل قاطع الاتهامات. وقال في بيان: ”سويسرا لا تتلاعب بالعملة في أي حال من الأحوال“.

وأكد أنه أخذ علما بالتقرير وبأن السلطات السويسرية على تواصل مع نظرائها في الولايات المتحدة ”لشرح الوضع الاقتصادي والسياسة النقدية لبلدنا“.

وكثيرا ما انتقد الرئيس دونالد ترامب الدول التي لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، واتهم العديد منها باستخدام عملة ضعيفة لبيع سلعها بأسعار أرخص على حساب منتجين أميركيين.

واستعرضت وزارة الخزانة 20 شريكا تجاريا رئيسيا للولايات المتحدة، يبلغ حجم التجارة الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة 40 مليار دولار على الأقل.

والمعايير تتعلق بوجود فائض تجاري كبير مع الولايات المتحدة، وفائض كبير في الحساب الجاري، وأدلة على ”تدخل أحادي الجانب مستمر“ في أسواق العملات الأجنبية.