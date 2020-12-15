وزير المالية السعودي: لا توجد خطط لمراجعة قيمة الضريبة المضافة قريبا

قال وزير المالية السعودي اليوم الثلاثاء، ليست هناك أي خطط لمراجعة ضريبة القيمة المضافة على المدى القريب إلى المتوسط.

وأوضح الوزير محمد الجدعان أن أغلب قطاعات الاقتصاد في المملكة بدأت بالتعافي من تأثير كوفيد-19، وأن التعافي في الربعين الأخيرين من العام يبشر بمؤشرات اقتصادية جيدة في 2021.

وقد قال الجدعان، في تصريحات نقلها التلفزيون بعد الإعلان عن ميزانية الدولة لعام 2021 بعجز متوقع عند 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، إن الحكومة تستهدف خفض العجز إلى أقل من 1% بحلول 2023.

وتوقع أن تضاعف السعودية عدد صفقات الخصخصة في العام المقبل، والتي قال إنها بلغت نحو 15 مليار ريال في 2020.