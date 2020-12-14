وزيرة المالية السودانية: ننتظر قمحا أمريكيا ومساعدات مالية بـ1.5 مليار دولار سنويا

قالت وزيرة سودانية اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة تعهدت بتقديم دعم يشمل القمح وسلعا أساسية أخرى على مدار أربع سنوات مع قيامها بإزالة السودان رسميا من قائمتها للدول الراعية للإرهاب.

وكان وجود السودان في القائمة قد قطع عنه مساعدات مالية تشتد حاجته إليها، واستثمارات أجنبية وسط أزمة اقتصادية يفاقها نقص في القمح والوقود.

وقالت هبة أحمد علي، وزيرة المالية المكلفة ”التزمت الحكومة الأمريكية بتوفير مساعدات نقدية تفوق المليار دولار كبداية والتي ستفتح الباب أمام أكثر من 1.5 مليار دولار سنويا كمساعدات إضافية من المؤسسة الدولية للتنمية للسودان، ولإتمام مشوار إخفاء الديون إضافة إلى دعم عيني يتضمن توفير كمية مقدرة من القمح والمواد الأخرى لمدة أربع سنوات“.

وأضافت أن بنك التصدير والاستيراد الأمريكي سيقدم ضمانات لمستثمرين أمريكيين من القطاع الخاص.

وقالت إن وفدا يضم مسؤولين تنفيذيين من أكبر عشر شركات زراعية أمريكية سيزور السودان قريبا تعقبه وفود من قطاعات أخرى.

وفي الأشهر القليلة الماضية، استقبل السودان زيارات لمسؤولين تنفيذيين من شركتي جنرال إلكتريك وبوينج.‎