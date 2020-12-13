بوتين ينفجر غضبا على وزير الاقتصاد ويسأله: ماذا تفعل؟

انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشدة وزير التنمية الاقتصادية مكسيم ريشيتنيكوف بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية خلال الفترة الماضية.

وقال بوتين في اجتماع مع الحكومة لمناقشة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية: ”يقيد الناس أنفسهم لأنهم لا يستطيعون الإنفاق على المواد الغذائية الأساسية، وأنت ماذا تفعل؟“.

وأضاف: ”هذا سؤال، هذه ليست مزحة“.

وقال بوتين: ”في الظروف التي تتزايد فيها البطالة، وينخفض ​​الدخل، وتتزايد أسعار السلع الأساسية، أنت تخبرني حكايات عن ماذا سوف تفعل“.

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وغضب بوتين بشدة من الوزير ريشيتنيكوف بعد أن قال في الاجتماع ”إنه يتابع الوضع“.

واعتبر بوتين أنه من غير المقبول الزيادة الكبيرة الحاصلة في أسعار منتجات مثل المعكرونة والسكر والدقيق.

وقال إن الزيادة في الأسعار مرتبطة بأسباب اقتصادية، وليس بوباء كورونا ومستوى الإنتاج، ويجب على الحكومة الاستجابة في الوقت المناسب لمثل هذه المواقف.