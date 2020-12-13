وكالتا ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل توقعان اتفاقا لتعزيز التجارة بينهما

قالت وكالة أنباء الإمارات، إن وكالتي ضمان الصادرات بالإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاق تعاون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

أوضحت الوكالة الرسمية، أن الاتحاد لائتمان الصادرات وشركة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية تخططان للتعاون في تقديم دعم مشترك للصادرات والتجارة والاستثمار بين البلدين.

وقالت الوكالة، إن حجم التجارة السنوية بين إسرائيل والإمارات في العديد من القطاعات من المتوقع أن يصل إلى 4 مليارات دولار.

ونُقل عن نيسيم بن إيلي، الرئيس التنفيذي للوكالة الإسرائيلية قوله: ”في ظل ضمانات حكومية من البلدين، سيشجع الاتفاق الصادرات والاستثمارات، ويسهم في تقليص المخاطر السياسية والتجارية وزيادة تمويل الصادرات علي المدى المتوسط والطويل“.

وتقدم وكالات ائتمان الصادرات ضمانات قروض، وفي بعض الأحيان تقدم تمويلا مباشرا للمشترين في الخارج، لتسهيل التصدير.

واكتسب التمويل المدعوم من تلك الوكالات أهمية بمنطقة الخليج في السنوات القليلة الماضية، في ظل انخفاض أسعار النفط الذي دفع الحكومات للبحث عن مصادر تمويل بديلة.