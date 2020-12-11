تراجع الأسهم الأوروبية بفعل ضغوط مخاوف حيال الـ "بريكست" وكورونا

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وتتجه لاختتام أسبوع حافل بالنشاط بحالة من الحذر بفعل مخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لارتفاع جائحة كورونا، ومصير اتفاق تجاري يرتبط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتدابير تحفيز أمريكية متعثرة.

ونزل المؤشر ”ستوكس 600“ الأوروبي 0.2 %، ليواصل خسائره بعد توقعات اقتصادية متشائمة لعام 2021 من جانب البنك المركزي الأوروبي تسببت في أن يغلق المؤشر منخفضا، أمس الخميس.

ويتجه المؤشر لوقف سلسلة مكاسب امتدت خمسة أسابيع، إذ تسبب تعثر محادثات بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في إثارة احتمالات لخروج بريطانيا من التكتل الاقتصادي بدون إبرام اتفاق تجاري.

ونزلت أسهم ”سانوفي“ لصناعة العقاقير 2.1 % بعد أن قالت إن لقاحا محتملا لكوفيد- 19 تطوره بالتعاون مع ”جلاكسو سميثكلاين“ أظهر استجابة مناعية غير كافية في التجارب السريرية.

وانخفضت أسهم ”جلاكسو“ 0.1 %.