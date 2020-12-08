إدارة ترامب تقترح حزمة تحفيز جديدة بقيمة 916 مليار دولار

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قدّمت إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب الثلاثاء حزمة تحفيز جديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد الأميركي المتضرّر من جائحة كوفيد-19،