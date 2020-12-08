لأول مرة منذ 14 عاما.. إسرائيل تسمح بتصدير مواد غذائية مصنّعة في غزة إلى الضفة الغربية

أعلنت السلطات الإسرائيلية ،الثلاثاء، إطلاق مشروع – تجريبيّ – لتصدير المواد الغذائية المصنّعة في قطاع غزة إلى الضفة الغربية.

وقالت مصادر عبرية،إن المشروع تشرف عليه مديرية التنسيق والارتباط التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية، حيث انطلق المشروع أواخر شهر نوفمبر / تشرين الثاني، والذي سيتم من خلاله تصدير المواد الغذائية المصنّعة في قطاع غزة لتسويقها في الضفة الغربية، من خلال معبر كرم أبو سالم جنوب القطاع.

وذكرت القناة العبرية السابعة، أنه بموجب هذا المشروع فقد تم تصدير 10 أطنان من المواد الغذائية المصنعة في غزة إلى الضفة، في أواخر شهر نوفمبر الماضي، عن طريق معبر طولكرم وترقوميا.

كما تم – أمس الثلاثاء- نقل حوالي 8 أطنان من المواد الغذائية المصنّعة عن طريق معبر كرم أبو سالم باتجاه معبر ترقوميا جنوب الضفة الغربية.

ووفقاً للقناة العبرية ،فإن المشروع قد يسهم في التخفيف من حدة الظروف الاقتصادية السيئة في قطاع غزة، وقد يسهم في تشغيل آلاف العمال الفلسطينيين في المرحلة القادمة.

وتنتشر البطالة في قطاع غزة في ظل وجود آلاف العاطلين عن العمل بعد انعدام الفرص جرّاء الحصار المفروض عليه منذ ما يزيد على 14 عاما، إبان سيطرة حركة حماس على القطاع.