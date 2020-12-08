وسط سجال بين المعارضة وحكومة العثماني.. البرلمان المغربي يصادق على موازنة 2021

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صادق مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، مساء الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون الموازنة لعام 2021 والذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بنسبة 4.8% حيث صوّت