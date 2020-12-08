اتفاق بين بريطانيا وأوروبا بشأن التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد "بريكسيت"

أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق لإدارة التجارة مع أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، علما أنه سيكون لديها الحدود البرية الوحيدة للمملكة المتحدة مع الكتلة الأوروبية، اعتبارا من العام المقبل.

وبعد اجتماع في بروكسل، قال الوزير البريطاني مايكل غوف ونائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إن الاتفاق تم ”من حيث المبدأ“، ويتضمن ترتيبات حدودية.

ونتيجة لذلك، ستسحب لندن ثلاثة بنود موضع خلاف في مشروع قانون معروض على البرلمان، كان من شأنه أن يحرم بروكسل من أن يكون لها رأي في الترتيبات التجارية المستقبلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية ودولة أيرلندا العضو في الاتحاد الأوروبي.