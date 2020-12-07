الخزانة الأمريكية: مجموعة السبع تساند الحاجة لتنظيم العملات الرقمية

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، بعد اجتماع افتراضي عقده وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة، الإثنين، إنهم أيدوا بقوة الحاجة لتنظيم العملات الرقمية.

وقال البيان، إن المسؤولين الماليين ناقشوا أيضا الإجراءات الاقتصادية المحلية والدولية الجاري اتخاذها للتصدي لجائحة فيروس كورونا واستراتيجيات لتحقيق تعاف عالمي متين.

وفي ذات السياق، قال وزير المالية الألماني أولاف شولتس، اليوم الإثنين، إن إعادة تسمية عملة فيسبوك الرقمية غير كاف لمعالجة بواعث القلق لدى الهيئات التنظيمية بشأن إجازة إطلاقها في ألمانيا وأوروبا.

وفي بيان بعد اجتماع عبر دائرة تلفزيونية مغلقة لوزراء مالية مجموعة السبع للاقتصادات المتقدمة ناقشوا خلاله العملات المشفرة، قال شولتس إن إعادة إطلاق العملة الرقمية (ليبرا) تحت اسمها الجديد (ديم) لا يعدو أن يكون تغييرا شكليا.

وقال: ”الذئب في ثياب الخراف يبقى ذئبا.. من الواضح لي أن ألمانيا وأوروبا لا يمكنهما ولن يقبلا دخولها إلى السوق، بينما لم يتم معالجة المخاطر التنظيمية بدرجة كافية“.

وأضاف قائلا: ”يجب علينا أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من أن احتكار العملة يبقى في أيدي الدول“.