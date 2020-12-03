انخفاض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% خلال 2019-2020

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، إن معدل الفقر انخفض إلى 29.7 % في السنة المالية 2019-2020 من 32.5 % في 2017-2018.

وأضافت في بيان صحفي، أن متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية ارتفع 14.4 % إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020، من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018.

كما تحدثت الوزيرة عن ارتفاع متـوسط الدخل السنوي للأسـرة في حضـر الجمهورية من 69.6 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 80.9 ألف جنيه عام في 2019-2020.

وقالت السعيد، إن متوسط الدخل السنوي للأسرة في ريف الجمهورية ارتفع من 52.7 ألف جنيه في 2017-2018 إلى 59.7 ألف جنيه في 2019-2020.