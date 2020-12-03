طوابير بالمئات أمام مصارف طرابلس.. أزمة سيولة غير مسبوقة "تخنق" الليبيين

اصطف مئات من سكان العاصمة الليبية طرابلس، خلال الساعات الماضية، في طوابير طويلة أمام المصارف، للحصول على بعض الدنانير، في وقت تشتد فيه أزمة السيولة في بلد مزقته الفوضى لسنوات.

وقال المصرفي محمد نائلي، إن ”المصارف قررت اليوم (الأربعاء) تسريح بعض المال للمواطنين للحد ولو بجزء ضئيل من الأزمة المالية التي يعيشها الليبيون“، مضيفا أن ”سقف السحب حدد بـ 500 دينار كحد أقصى“.

وأرجع النائلي في تصريح لـ“إرم نيوز“، تفاقم أزمة السيولة المالية في ليبيا إلى عدة أسباب، من بينها ”توقف إنتاج وتصدير النفط لمدة طويلة“، مضيفا أنه“ حتى بعودة الإنتاج برز خلاف كبير بين المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي زاد في تعميق الأزمة وتعقيد الأمور في الجانب المالي“.

وتعرف العلاقة بين اثنتين من أكبر المؤسسات المسؤولة عن العوائد المالية في ليبيا، وهما المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي، توترا شديدا وتبادلا للاتهامات بالتسيب والفساد والعبث بقوت الليبيين، ما زاد في تعميق أزمة المواطن الليبي وتعقيد حياته.

وفي السياق قالت منى غرابلي، وهي معلمة: ”هذا هو حال الليبيين يكابدون بين الأزمات من انقطاع الكهرباء إلى غلاء الأسعار إضافة إلى فقدان السيولة المالية وانعدام الأمن“.

وأوضحت منى غرابلي لـ“إرم نيوز“، أنه ”بالإضافة إلى راتبها المتدني بالمقارنة مع أقرانها في دول الجوار، فهي لا تستطيع الحصول عليه بالكامل نظرا لأزمة السيولة النقدية في المصارف“.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، دعا عددا من المسؤولين للاجتماع لبحث الآثار المترتبة على تجميد إيرادات النفط.

وبحسب رسالة بعثها السراج إلى كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، والقائم بأعمال النائب العام، ووزيري التخطيط والمالية، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ناقش الاجتماع ”التداعيات والآثار المترتبة على عملية تجميد الإيرادات النفطية واقتراح حلول ناجعة للأزمة بما يجنب ليبيا مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال“.

وفي وقت سابق دعت اللجنة المشكلة بشأن المسار الاقتصادي الذي ترعاه الأمم المتحدة في ليبيا، إلى معالجة سعر الصرف وما سمته ”التشوهات الاقتصادية“ وتوحيد الموازنة العامة ومعالجة أزمة السيولة، ومنح صلاحيات جديدة للحكم المحلي واستحداث آلية لتوزيع الإيرادات النفطية.