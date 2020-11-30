الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري في 4 أعوام وسط تفاؤل بشأن لقاح كورونا

انخفض الذهب اليوم الاثنين ويمضي على مسار تسجيل أسوأ أداء شهري في 4 أعوام، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كورونا مدفوع باللقاح المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية نحو 1% إلى 1771.22 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 04:52 بتوقيت غرينتش، ليهبط 5.7 % منذ بداية الشهر الجاري، في أكبر تراجع منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 % إلى 1775 دولارا.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين لدى ”سي.إم.سي ماركتس“: ”التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعافٍ اقتصادي يقوض فعليا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب“، مضيفا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

وتعززت أيضا المعنويات إذ أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموا بأسرع وتيرة في أكثر من 3 سنوات في نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة يدلي بها جيروم باول محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أمام الكونغرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 2.9 % إلى 22.03 دولار، وتراجع البلاتين 0.5 % إلى 959.13 دولار، وانخفض البلاديوم 0.2 % إلى 2420.36 دولار.