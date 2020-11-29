بعد اتهامها محافظ المركزي بهدر الأموال.. مؤسسة النفط الليبية تقرر الاحتفاظ بالإيرادات

قرر رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، الأحد، الاحتفاظ بإيرادات النفط بعد توجيهه اتهامات لمحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، بإهدار هذه العوائد وذهابها لمن أسماهم ”القطط السمان“.

وقال صنع الله في كلمة مصورة له، نشرت عبر صفحة المؤسسة الوطنية، إنه تم الاحتفاظ بأموال مبيعات النفط في الحسابات السيادية للمؤسسة الوطنية للنفط بالمصرف الليبي الخارجي داخل ليبيا.

وأضاف صنع الله، إن العاملين في القطاع النفطي يبذلون جهودا لاستخراج وبيع النفط، مشددا على ضرورة أن يقدم المصرف المركزي، كشفا حول استخدام وآلية صرف إيراداته.

وأكد صنع الله أن المؤسسة الوطنية ستحتفظ بإيرادات النفط، وفق القانون إلى حين وجود شفافية، وآلية واضحة للصرف.

وأشار إلى أنه خلال السنوات الأخيرة تم تحصيل 186 مليارا من مبيعات النفط، ولكن الأحوال المعيشية تدهورت، وذهبت أغلب الأموال لمن وصفهم بالـ“القطط السمان“.

وشن صنع الله هجوما على سياسات محافظ المصرف المركزي الليبي الصديق الكبير ، مبينا بأن السياسات النقدية لمحافظ مصرف ليبيا المركزي فاشلة.

واتهم صنع الله الكبير بأنه أدخل عائدات النفط بمساهمات فاشلة، وصرفها دون عدالة، مطالبا المصرف المركزي، بإخبار الليبيين أين ذهبت أموال النفط طوال السنوات الماضية.