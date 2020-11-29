"الكابينيت" الإسرائيلي يوافق على تحويل 750 مليون دولار من أموال الضرائب للفلسطينيين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، بأن المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، وافق على تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية والتي كانت محتجزة منذ نحو 5 أشهر.

واحتجزت إسرائيل أموال الضرائب، على خلفية رفض السلطة الفلسطينية استلامها احتجاحا على نية إسرائيل تطبيق خطة ضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية والأغوار.

وذكر موقع ”واللا“ العبري، أن الكابينيت قرر تحويل 2.5 مليار شيكل (750 مليون دولار) للسلطة الفلسطينية من عائدات الضرائب“.

وأشار الموقع إلى أنه سيتم خصم 600 مليون شيكل بدل قيمة فاتورة رواتب الأسرى لعام 2019.

وتطالب إسرائيل، السلطة الفلسطينية بعدم دفع مخصصات الأسرى، حيث تتهمهم إسرائيل بالقيام بعمليات ضد إسرائيل.

وبعد قطيعة دامت 5 أشهر أعلنت السلطة الفلسطينية إعادة العلاقات والاتصالات مع إسرائيل، حيث عقد مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون اجتماعات متكررة لبحث قضايا عدة.

وأكد وزير الشؤون المدنية الفلسطيني حسين الشيخ، قبل نحو 10 أيام، أن إسرائيل ستحول كل المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية، بعد عودة العلاقات بين الجانبين.

وقال الشيخ في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”عقدنا اجتماعا مع الجانب الإسرائيلي، وتم الاتفاق على تحويل كل المستحقات المالية للسلطة، ورفضنا سياسة الاستيطان وهدم البيوت ومصادرة الأراضي“.