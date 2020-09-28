الصين: سنفتح اقتصادنا أمام العالم‎

أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الإثنين، أن الصين ستواصل فتح اقتصادها أمام العالم، وأنها ملتزمة ببناء اقتصاد عالمي مفتوح.

وأبلغ وانغ ندوة نظمتها وزارة الخارجية الصينية، أن بكين زادت الفرص أمام المستثمرين الأجانب، وأضاف أنها اتخذت خطوات مثل تقليص قائمتها السلبية التي تشمل القطاعات والصناعات المقيدة أو المحظورة أمام الشركات الأجنبية.

وكرر وانغ في كلمته هجمات مستترة على الولايات المتحدة، دون أن يذكرها بالاسم أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

والعلاقات بين الصين والولايات المتحدة متوترة بسبب عدد من القضايا تتراوح من التجارة إلى الوضع في هونغ كونغ.

وجدد ترامب في كلمة بالأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، اتهامه بأن الصين مسؤولة عن جائحة فيروس كورونا.

وقال وانغ أيضا، إن الصين ستشارك في تعاون متعدد الأطراف بشأن أبحاث لقاحات فيروس كورونا لمصلحة العالم، وستساهم في إتاحة وتيسير القدرة على تحمل تكلفة اللقاحات في كل الدول النامية.