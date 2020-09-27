عملة إيران تهبط إلى مستوى قياسي أمام الدولار

يواصل الدولار الأمريكي وباقي العملات الأجنبية الصعود مقابل العملة المحلية الإيرانية (الريال)، التي لم تستقر على حال منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في مايو 2018، فيما بدأت العملة تسجل بين فترة وأخرى انهيارًا كبيرًا.

وذكر موقع ”اقتصاد أون لاين“ الإيراني أن“سعر الدولار تجاوز حاجز الـ 293 ألفًا و300 ريال إيراني في الأسواق المحلية المفتوحة، وبدأ يقترب من تسجيل رقمي قياسي لبلوغ قيمة الدولار الأمريكي الواحد 300 ألف ريال“.

وقامت صيرفة ”صداقت“، أهم صيرفة في طهران، بشراء الدولار الأمريكي بقيمة 292 ألف ريال إيراني، فيما غابت عملية بيع الدولار.

وعرضت الصيرفة ذاتها، مساء اليوم الأحد، قيمة شراء الدولار ليوم غدٍ الاثنين بسعر 291 ألف ريال إيراني، دون عرض قيمة للبيع.

وفي أواخر شهر يوليو الماضي، بعد أيام قليلة حرجة في سوق الصرف الأجنبي، وصل سعر الدولار إلى نحو 250 ألف ريال، وبصدمة من الزيادة، هرعت الحكومة الإيرانية وضخت مليارات الدولارات في السوق، وتوقف ارتفاع سعر الدولار لفترة من الوقت، وانخفض إلى 210 آلاف ريال.

وخلال الأشهر الأخيرة، تدخل البنك المركزي الإيراني مرارًا وتكرارًا للسيطرة على سعر الدولار عن طريق ضخ مليارات العملات الصعبة في أسواق الصرف المحلية الفوضوية.

وفي 7 من أغسطس الماضي، قال محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، إنه تم إعادة ضخ 2.5 مليار دولار من عائدات التصدير على مدى الأيام العشرة الماضية للسيطرة على الاضطرابات في السوق.

ولطالما حاول البنك المركزي السيطرة على سوق العملات عن طريق ضخ العملات الأجنبية، لكن في الأشهر الأخيرة بسبب الانخفاض الهائل في مبيعات النفط الإيرانية، فشل بمنع انخفاض قيمة العملة الوطنية.