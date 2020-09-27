رغم العجز في الميزانية.. السلطة الفلسطينية تصرف 60% من رواتب موظفيها

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية، اليوم الأحد، عن صرف نحو 60% من رواتب موظفيها التابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالرغم من استمرار العجز في ميزانيتها للشهر الثالث على التوالي.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى أنها ستصرف كامل الراتب لمن تقل رواتبهم عن 1750 شيكل (500 دولار)، فيما ستصرف 50% من الراتب لمن تزيد رواتبهم عن 1750 شيكلا، وبحد أدنى 1750 شيكلا.

وأوضحت أنه بموجب اعتماد الحد الأدنى 1750 شيكلا، سيكون المعدل المرجح لصرف الرواتب 63%.

وعلى وقع الأزمة المالية التي تعاني منها السلطة الفلسطينية، أعلن موظفو قطاع التعليم قبل أيام عن تعليق عملهم في عدد من المحافظات الفلسطينية، لحين صرف رواتب كاملة لهم، فيما يطالب الأطباء أيضا بصرف رواتب كاملة لهم في ظل الضغط الكبير الذي يواجهونه خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية حادة، نتيجة عدم استلام أموال المقاصة من إسرائيل، بعد قطع العلاقات معها، حيث تشكل أموال المقاصة ما يزيد عن 55% من إجمالي موازنة السلطة الفلسطينية؛ ما يدفع الأخيرة إلى الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المالي.