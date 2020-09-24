النقد الدولي: التوقعات الاقتصادية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن التوقعات الاقتصادية العالمية ليست قاتمة تماما كما كان متوقعا قبل ثلاثة أشهر فقط، مشيرا إلى بيانات اقتصادية جاءت أفضل من التوقعات من الصين والاقتصادات المتقدمة.

لكن المتحدث باسم الصندوق جيري رايس، قال للصحفيين إن التوقعات الاقتصادية بشكل عام لا تزال تنطوي على صعوبات؛ نتيجة لجائحة فيروس كورونا وتأثيرها على الكثير من قطاعات الاقتصاد.

وبين أن الموقف لا يزال ”غير مستقر“ في الكثير من الدول النامية والأسواق الناشئة بخلاف الصين، لافتا إلى أن صندوق النقد قلق أيضا حيال تنامي مستويات الدين.