أمريكا تجدد استثناء للعراق لاستيراد طاقة إيرانية لمدة 60 يوما

قالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها جددت إعفاء للعراق لتلقي واردات كهرباء من إيران، ولمدة 60 يوما هذه المرة لتمكن بغداد من اتخاذ ”إجراءات فعالة“ لتقليص اعتمادها على طهران المجاورة للحصول على الطاقة.

ومن شأن الإعفاء استمرار استثناء العراق من عقوبات أمريكية أعيد فرضها على إيران تقوض اقتصادها الشديد الاعتماد على النفط بعد أن سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واشنطن من اتفاق نووي أبرمته قوى عالمية في 2015 مع الجمهورية الإسلامية.

ومددت الولايات المتحدة مرارا الإعفاء لبغداد لاستخدام إمدادات طاقة إيرانية ضرورية لشبكة الكهرباء لديها، وهي عادة ما تكون لمدة 90 أو 120 يوما.

وقال محللون إن التجديد بمدد أقصر قد يكون انعكاسا لتوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية الهجمات المسلحة المتكررة على القوات الأمريكية المتمركزة في العراق، والتي تلقي واشنطن بالمسؤولية عنها على إيران التي بدورها تنفي هذا.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية ”الإعفاء يضمن قدرة العراق على تلبية احتياجاته من الطاقة على المدى القصير مع اتخاذه خطوات لتقليص اعتماده على واردات الطاقة الإيرانية“.

وقال ”نعتقد أنه من الممكن لحكومة العراق أن تتخذ إجراءات فعالة في غضون 60 يوما لتعزيز الاكتفاء الذاتي في قطاع الطاقة“.

وتصر الولايات المتحدة على تحرك العراق الغني بالنفط، وهو ثاني أكبر منتج في أوبك، نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي كشرط لاستثنائه لاستيراد الطاقة الإيرانية. ويعتمد العراق بشدة على الغاز الإيراني لتغذية عدد من محطات الكهرباء.

وتقول إدارة ترامب إنها تشعر بخيبة الأمل حيال عدم قدة القوات العراقية على حماية القوات الأمريكية المتمركزة في العراق. فقد تعرضت لعدة هجمات صاروخية هذا العام فقط، وهو ما تلقي واشنطن بمسؤوليته على جماعة مسلحة مدعومة من إيران تقف أيضا خلف الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة.

العلاقات الأمريكية الإيرانية مريرة منذ أن أطاحت الثورة الإسلامية بشاه إيران المدعوم من الولايات المتحدة في 1979 وآلت إلى حكم ديني. وتفاقم التوتر بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي الذي أقره سلفه باراك أوباما.