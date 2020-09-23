انتشار ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء في المحافظات الإيرانية

قال متحدث باسم صناعة الكهرباء في إيران، الثلاثاء، إن السرقات من أبراج الطاقة قد زادت في جميع أنحاء البلاد، بسبب الضغوط الاقتصادية الشديدة.

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، أفاد مصطفى رجبي مشهدي بتزايد سرقة كابلات الكهرباء، محذراً ”من أن الاقتراب من أبراج الكهرباء قد يتسبب في خسائر في الأرواح“، مشيراً إلى أن السلطات فتحت تحقيقاً بشأن تزايد عمليات سرقة كابلات الطاقة.

وأوضح رجبي ”إن سبب زيادة السرقات هو الضغوط الاقتصادية الشديدة“، واصفا إياها بـ ”نتيجة العقوبات الأمريكية“، كاشفاً عن زيادة التعاون مع الشرطة لمنع استمرار السرقات.

وهذه ليست المرة الأولى التي تثار فيها قضية سرقة معدات وكابلات شركة الكهرباء، ففي العام الماضي، وقع حادث مماثل في منطقة بازار بالعاصمة طهران، حيث اعتقلت الشرطة أخيرًا اللصوص واكتشفت سرقة كابل كهرباء بطول 300 متر كان لديهم.

وكان حسين صبوري، الرئيس التنفيذي لشركة طهران الكبرى لتوزيع الطاقة، قد أعلن في وقت سابق عن الحد من السرقات، خاصة في طهران.

وبحسب تقارير صحافية إيرانية فإن قضية سرقة كابلات الكهرباء لا تقتصر على العاصمة طهران، بل تعاني المقاطعات الأخرى في البلاد أيضًا من هذه المشكلة.

وفي العام الماضي، أعلن علي أكبر ناصري، الرئيس التنفيذي لشركة توزيع الطاقة في محافظة غلستان شمال إيران، أن اللصوص قد سرقوا الأسلاك الكهربائية ومعدات الكابلات في تلك المحافظة بما قيمته حوالي 10 مليار ريال إيراني، مشيراً إلى تزايد السرقة بالمحافظة بنسبة 50 بالمئة.

ولم تكن سرقة كابلات الطاقة مقتصراً على الرجال، وفي مارس من العام الماضي بمحافظة كرمان جنوب البلاد، تم التعرف على امرأتين كانتا تقطعان الأسلاك من أبراج الضغط العالي وجرى اعتقالهن من قبل الشرطة.

وكان أحد أسباب زيادة ميل اللصوص إلى سرقة كابلات الطاقة هو الزيادة المؤقتة في سعر النحاس في السوق، على الرغم من أن نطاق التقلبات في أسعار المعادن المستخدمة في صناعة الكهرباء كان كبيرًا، إلا أنه بسبب ثبات السوق، تظل أسعار السوق مرتفعة بعد ارتفاع الأسعار.