تعيين مغربية في منصب كبير العلماء بمنظمة "الفاو"

عينت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المغربية أسمهان الوافي، في منصب كبير العلماء، وهو منصب جديد في المنظمة.

وأوضح بلاغ للمنظمة الأممية، الثلاثاء، أن هذا التعيين، الذي تم الإعلان عنه من قبل المدير العام لـ“لفاو“ شو دونيو، بمناسبة المؤتمر الإقليمي الـ35 للمنظمة لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (21 -22 سبتمبر )، ”سيساهم في تعزيز البعد التقني والعلمي لعمل المنظمة“.

وأبرزت الفاو أن ”أسمهان تمتلك معرفة علمية غنية وواسعة بمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وستشكل ثروة حقيقية للاستجابة للتحديات التي تواجه المنطقة“.

أسمهان الوافي، هي المديرة العام للمركز الدولي للزراعة الملحية (ICBA) ومقرها في دبي، تم تصنيفها بين 20 امرأة من بين أكثر النساء نفوذاً في العلوم في العالم الإسلامي، وهي معروفة عالمياً بعملها في الترويج للمحاصيل المهملة وغير المستغلة، واستخدام المياه غير العذبة في الزراعة، وتمكين المرأة في العلوم.

وقبل هذا المنصب كانت الوافي مستشارة لنائب الوزير المساعد لفرع البحوث الزراعية والغذائية الكندية (AAFC) في أوتاوا، كما شغلت مناصب قيادية في مجالها بكندا مابين 2007 و2010.

ولدى المغربية الوافي ما يقرب من عقدين من الخبرة في مجال البحوث والتنمية الزراعية في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.