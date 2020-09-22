موديز تخفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى (‭A1‬)

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خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (‭AA2‬) إلى (‭A1‬)، وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة. وقالت الوكالة إن