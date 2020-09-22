موديز تخفض التصنيف الائتماني السيادي للكويت إلى (‭A1‬)

خفضت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، الثلاثاء، التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (AA2) إلى (A1)، وغيرت النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.
وأضافت، أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.
وأشارت الوكالة إلى أنه حتى إذا تم إقرار قانون الدين فإنه من المرجح ألا يقدم استراتيجية تمويل طويلة الأجل يمكن الاعتماد عليها.
وبينت أن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتجة عن أسعار النفط يشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.