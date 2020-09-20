الرئيس الجزائري يعيّن محافظا جديدا للبنك المركزي

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي الأحد. وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا