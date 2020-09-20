الرئيس الجزائري يعيّن محافظا جديدا للبنك المركزي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي الأحد.
وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا للمالية في يونيو/حزيران.
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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي الأحد. وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي الأحد.
وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا للمالية في يونيو/حزيران.