21 سبتمبر

الرئيس الجزائري يعيّن محافظا جديدا للبنك المركزي

الرئيس الجزائري يعيّن محافظا جديدا...

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي الأحد. وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقابلة تلفزيونية إن الجزائر عينت محافظا جديدا للبنك المركزي الأحد.

وحل رستم فاضلي محل أيمن بن عبد الرحمان الذي عُين وزيرا للمالية في يونيو/حزيران.