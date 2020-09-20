مع تدهور الوضع الاقتصادي.. مسؤول إيراني يحذر النظام من "نفاد صبر الشعب"

حذر غلام رضا مصباحي مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، يوم الأحد، المسؤولين الحكوميين، من ”نفاد صبر الإيرانيين“، تجاه المشاكل الاقتصادية التي تمر بها البلاد؛ جراء العقوبات وتفشي فيروس كورونا.

وقال مقدم في مقابلة مع موقع ”نامه نيوز“ المتشدد، إنه ”قلق من العواقب الاجتماعية للمشاكل الاقتصادية في إيران، وإن حكومة حسن روحاني فاقمت الوضع بسبب سوء الإدارة“، مضيفا أن ”الواقع الاقتصادي يصعب تحمله من قبل عامة الناس“.

وحذر الحكومة من ”المراهنة على صبر الشعب“، منوها إلى ”مشكلة البطالة خاصة بين الشباب، وأهمية تلبية الحد الأدنى من احتياجات الناس“.

وقال: ”لا شك لدي في أن هؤلاء الأشخاص صبورون، وقد أثبتوا ذلك دائما، ولكن ربما لا يزالون ينتظرون، لكن الحكومة والحكام لا ينبغي أن يشعروا بذلك بشكل جماعي“.

كما قال مصباحي مقدم: إن ”نمو السيولة وما تبعه من ارتفاع في أسعار العملات الأجنبية والسلع المستوردة وعدم استقرار الأسعار في السوق، جعل الناس أكثر فقرا وتقلصت موائدهم“.

وأضاف مصباحي مقدم، الذي كان يرأس أيضا لجنة التخطيط وإعداد الميزانية في البرلمان الإيراني، أن الحكومة ”بحاجة إلى التصرف وفقا لظروف الحرب الاقتصادية، لكن فن إدارة البلاد لم يكن موجودا في مثل هذه الظروف“.

ويأتي تحذير مصباحي مقدم في الوقت الذي قال فيه الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأسبوع الماضي، إنه ”على الرغم من الصعوبات الاقتصادية الواسعة النطاق، لا يزال الشعب الإيراني يثق بحكومة الجمهورية الإسلامية؛ لأنهم يرون أن المياه والكهرباء لم تنقطع تحت العقوبات، وأنهم إذا مرضوا فسيكون لديهم طبيب ومستشفى“.

وفي الماضي، شجع بعض المسؤولين في إيران، الشعب الإيراني على ”الاقتداء بالحوثيين اليمنيين في مقاومة العقوبات والأوضاع الاقتصادية الصعبة“. حيث خاطب علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى لإيران، وعضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، الشعب الإيراني قبل عامين: ”لنتعلم من اليمنيين كيف نقاوم التهديدات والعقوبات“.

وقال نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي نيك زاد، يوم الأحد: ”في إيران هناك 13 مليون نسمة يسكنون في العشوائيات، وهناك 2.5 مليون شاب تجاوزوا سن 32 ولم يتزوجوا بعد“، وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء ”مهر“ الحكومية.

يذكر أن معدلات الفقر والبطالة تزايدت في إيران منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، في فبراير/ شباط الماضي، حيث أغلقت بعض الأعمال جراء القيود التي فرضتها السلطات الصحية للحد من تفشي هذا الوباء.

وتعد إيران من أكبر الدول في الشرق الأوسط تضررا من فيروس كورونا المستجد، حيث بلغ عدد الوفيات حتى اليوم 24301 شخص، فيما بلغ عدد الإصابات 422140 إصابة.