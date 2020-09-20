مصر.. نجاح عملية عبور لـ"مواسير عملاقة" في قناة السويس (صور وفيديو)

أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع، يوم الأحد، نجاح أول عملية عبور من نوعها في تاريخ القناة لـ“منزلق مواسير“ مكون من 12 ماسورة عملاقة من طراز ”HDPE“ خلال رحلتها عبر القناة قادمة من النرويج، ومتجهة إلى دولة بنغلادش.

وقال ربيع، في بيان، إن ”عملية عبور المواسير التابعة لشركة pipe life Norge تعد من تجارب العبور غير التقليدية، حيث استلزم عبورها اتخاذ ترتيبات وتدابير ملاحية معقدة، نظرا للأبعاد الكبيرة لمنزلق المواسير“.

وأوضح ربيع أن ”طول 6 مواسير منها يبلغ 620 مترًا بقطر 2.3 متر، فيما يصل طول الـ6 مواسير الأخرى إلى 500 متر بنفس القطر“.

من جانبه، أشار سجميند أنداستاد، العضو المنتدب لمجموعة ”PIPE LIFE NORGE“، إلى ”المزايا العديدة التي طرحتها قناة السويس بدلا من الدوران حول طريق رأس الرجاء الصالح، حيث وفرت القناة 30 يوما من زمن الرحلة، علاوة على كونها أكثر أمانا للمواسير، وأقل عرضة لتقلبات الطقس السيئ“.

وأكد أن ذلك ”يجعل قناة السويس الخيار الملاحي الأمثل فيما بعد لحركة نقل الشحنات الضخمة إلى العملاء بمنطقة الشرق الأوسط والهند وبنغلادش وغيرها من دول جنوب شرق آسيا والصين“.

وتستخدم مواسير HDPE بشكل أساس في تطبيقات المواسير القريبة من الموانئ ومشروعات البنية الأساسية الكبرى مثل مآخذ مياه البحر لمحطات تحلية مياه البحر، ومحطات الكهرباء، علاوة على مآخذ مياه التبريد لمحطات الطاقة، ومآخذ محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.