الدولار يرتفع مع صعود العائدات الأمريكية بفضل توقعات مجلس الاحتياطي‎

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية اليوم الخميس عقب تقييم متفائل من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي للتعافي الاقتصادي، وفي الوقت الذي أدى فيه تعزيز تسامحه تجاه معدلات أعلى للتضخم إلى صعود عائدات سندات الخزانة الأمريكية.

وفي اجتماعه بشأن السياسة النقدية، تعهد البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة قرب الصفر حتى نهاية 2023 على الأقل حين تصل سوق العمل إلى ”الحد الأقصى للتوظيف“ ويمضي التضخم على مسار ”يتجاوز باعتدال“ هدفا عند 2%.

ومقابل ست عملات رئيسية، ارتفع مؤشر الدولار نحو 0.32% إلى 93.493 وجرى تداول العملة الأمريكية عند 1.1763 لليورو، الذي بلغ لفترة وجيزة أدنى مستوى في شهر.

وانخفضت العملة الأمريكية في البداية بعد إعلان مجلس الاحتياطي وبيانات أضعف من التوقعات لمبيعات التجزئة الأمريكية، لكنها عاودت الارتفاع بعد أن علق رئيس المجلس جيروم باول على التوقعات الاقتصادية.

وارتفع الدولار الأسترالي لفترة وجيزة بفضل بيانات قوية للوظائف لكنه تخلى عن مكاسبه إذ تراجعت العملة بفعل الدولار الأمريكي القوي، وسجلت في أحدث تداولات انخفاضا 0.53% إلى 0.72665 دولار أمريكي.

وجرى تداول الين الملاذ الآمن عند 105.08 مقابل العملة الأمريكية، دون ما يقل بقليل عن أعلى مستوى في شهرين ونصف الشهر البالغ 104.81 الذي سجله أثناء الليل.

وبلغ اليوان الصيني 6.775 للدولار في تعاملات الأسواق الخارجية.

وسجل الجنيه الإسترليني في أحدث تعاملات 0.9098 بنس لليورو قرب أدنى مستوى في خمسة أشهر ونصف الشهر بلغه في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

ومن المرجح أن يشير بنك إنجلترا المركزي إلى استعداده لضخ المزيد من التحفيز في اقتصاد بريطانيا المتأثر سلبا بجائحة كورونا في قراره بشأن السياسة النقدية المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي منخفضا 0.67% عند 0.6690 دولار أمريكي بعد أن أظهرت بيانات أن نيوزيلندا انزلقت صوب أكبر تراجع اقتصادي على الإطلاق إذ تسبب تفشي فيروس كورونا في شل الأنشطة الاقتصادية.