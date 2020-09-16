"مكتب أبوظبي للاستثمار" يستعد لافتتاح أول مكتب تمثيلي له في الخارج بتل أبيب

أفاد المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، مساء اليوم الأربعاء، أن مكتب أبوظبي للاستثمار يستعد لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في العاصمة الإسرائيلية تل أبيب.

وقال المكتب عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“: ”في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و“استثمر في إسرائيل“، يستعد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين أبوظبي وإسرائيل“.

في إطار النقاشات المستمرة بين مكتب أبوظبي للاستثمار و"استثمر في إسرائيل"، يستعد مكتب أبوظبي للاستثمار لافتتاح أول مكتب تمثيلي له خارج دولة الإمارات في تل أبيب، لبحث فرص الاستثمار والشراكات المتاحة بين #أبوظبي وإسرائيل. pic.twitter.com/hlhgUSOQ6z — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) September 16, 2020

وأضاف: ”يعد المكتب الأول ضمن شبكة من المكاتب التمثيلية الدولية لدعم الشركات العالمية التي تتطلع إلى توسيع عملياتها في أبوظبي، والتواصل مع المبتكرين العالميين لإيجاد حلول للتحديات العالمية. ويخطط مكتب أبوظبي للاستثمار لإنشاء مكاتب تمثيلية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا“.