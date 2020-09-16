مرشح السعودية لرئاسة التجارة العالمية: المنظمة شبه مشلولة بسبب الحرب التجارية بين واشنطن وبكين

المصدر: ا ف ب

قال المرشح السعودي لرئاسة منظمة التجارة العالمية، محمد التويجري، إن المنظمة باتت شبه مشلولة بعد 25 عاما على تأسيسها، وبحاجة إلى إصلاح وإلى مدير عام يتمتع بحس عملي.

واعتبر التويجري، خلال مؤتمر عبر الفيديو نظمه نادي الصحافة، أن سبب وقوع المنظمة في شبه شلل، هو الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم، وعدم ثقة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمنظمة، والعمل المتعدد الأطراف عموما، فضلا عن إحجام المنظمة عن مراجعة طريقة عملها.

وأوضح مرشح السعودية للمنصب الدولي قائلا: ”أرى أن كل منظمة ينبغي أن تعيد النظر بعملها مهما كانت الأوضاع المحيطة بها، وفي حالتنا الوضع خطر. وبات هذا الأمر ضرورة. وباختصار الأمور لا تتحرك“.

ودعا التويجري إلى ”قيادة تتمتع بحس عملي ومدير عام يصغي إلى الأعضاء، بحيث لا يكون منحازا بالفعل ويطرح أفكارا ويكون فعالا“.

ورأى التويجري أنه ينبغي إدخال إصلاحات، و“أن نثبت للدول الأعضاء أن بإمكاننا تحقيق أشياء من خلال إنجاز ملفات يتم التفاوض بشأنها منذ سنوات.“

وأضاف أن ”أزمة كورونا ستغير وجه التجارة والاقتصاد كما نعرفهما، لكنها تشكل فرصة أيضا لإحياء النظام التجاري متعدد الأطراف (..) ولإثبات أن هذه المنظمة مفيدة“.

ويتنافس التويجري، البالغ من العمر 53 عاما، مع 7 مرشحين آخرين لخلافة البرازيلي روبرتو ايزفيدو، الذي ترك منصبه في آب/أغسطس قبل سنة من انتهاء ولايته.

وتجري منظمة التجارة العالمية في هذه الأيام سلسلة أولى من المشاورات مع كل من الدول الأعضاء، لحذف ثلاثة مرشحين من بين الثمانية. وتُجرى سلسلتان أخريان من المشاورات في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر على الأرجح.