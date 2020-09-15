تقرير: العشوائيات والفقر والمخدرات تغزو مدينة مشهد الدينية في إيران (صور)

سلط تقرير إيراني، الضوء على أزمة انتشار العشوائيات، وتزايد أعداد المدمنين على المخدرات والفقراء في إحدى مناطق مدينة مشهد، وهي من أغنى المدن السياحية والدينية في إيران، حيث تضم مرقد الإمام الرضا (ثامن أئمة الشيعة الإثنى عشرية) الذي يزوره ملايين الشيعة، من كافة أنحاء العالم.

وأشار تقرير مصور لوكالة أنباء ”ايسنا“ الإيرانية، إلى أن منطقة ”همت آباد“ الواقعة في شمال شرق مدينة مشهد، تعاني من أزمات اقتصادية وصحية وبيئية عديدة، في ظل حرمان هذه المنطقة من الخدمات الأساسية.

وأكد التقرير، أن أزمة العشوائيات تطارد هذه المنطقة منذ فترات طويلة، حيث يفتقر السكان إلى وجود منازل مؤهلة للسكن، لافتًا إلى أن أزمة العشوائيات، ساهمت في خلق أزمات صحية وبيئية للأهالي.

ولفت التقرير الإيراني، إلى أن منطقة ”همت آباد“ لا تضم أي وسائل ترفيه للأهالي، وخاصة الأطفال؛ الأمر الذي أدى إلى زيادة نسبة العنف والمشاجرات بين الأهالي، حتى أن هذه المنطقة أصبحت تسجل حوادث عنف وقتل، واستخدام الأسلحة بشكل كبير.

ونوه، إلى أن أغلب سكان ”همت آباد“ البالغ عددهم نحو 25 ألف نسمة، يعانون من الفقر المدقع، في ظل عدم تقديم السلطات الحكومية أي مساعدات، حيث اضطر أغلب الأهالي للعمل في جمع القمامة، لكسب قوت رزقهم اليومي.

كما أشار تقرير وكالة ”ايسنا“، إلى أن أهالي منطقة ”همت آباد“ يعانون من نقص المياه الصالحة للشرب، حيث يضطر الأهالي للذهاب إلى خارج مناطقهم، ويصطفون لساعات، من أجل ملء كميات من المياه، ثم حملها إلى منازلهم.

وأضاف التقرير الإيراني، أن ”العديد من المباني في همت آباد، هي عبارة عن خربة فارغة، حتى تحولت إلى ملجأ وأوكار للمدمنين والمشردين ومروجي تجارة المخدرات“.

وتابع، أن عدد من أهالي منطقة ”همت آباد“ يعملون في الزراعة، بينما يواجهون أزمات في توفير أدوات الزراعة اللازمة لذلك، فضلًا عن تسرّب مياه الصرف الصحي إلى الأراضي، وإلحاقها الضرر بالمحاصيل الزراعية.