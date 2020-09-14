الكاظمي يعين مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي العراقي

أفادت وكالة الأنباء العراقية يوم الاثنين، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عين مصطفى غالب محافظا للبنك المركزي.

وعين رئيس الوزراء -أيضا- سهى داود إلياس رئيسة للهيئة الوطنية للاستثمار، وسالم جواد عبد الهادي الجلبي رئيسا لمجلس إدارة المصرف العراقي للتجارة المملوك للدولة.

وتضرر اقتصاد العراق بشدة جراء سنوات الحروب والعقوبات والعنف الذي أوقد شرارته الغزو الأمريكي. وتعتمد ميزانية العراق في 97% منها على النفط.

وقال وزير المالية علي علاوي للبرلمان الأسبوع الماضي، إن إصلاح الاقتصاد يستلزم عملا على مدار خمسة أعوام، وإن الدين العام يدور بين 80 و90% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الخارجي 133 مليار دولار.