اتصال هاتفي بين وزير بحريني وآخر إسرائيلي يبحث التعاون التجاري

قالت وكالة أنباء البحرين، إن اتصالًا هاتفيًا بين وزير الصناعة والتجارة والسياحة، زايد بن راشد الزياني، ووزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، أوفير أكونيس، بحث التعاون بين البلدين، في مجالات التجارة والصناعة والسياحة.

وأضافت الوكالة: ”تم خلال الاتصال تبادل التهاني بمناسبة إعلان تأييد السلام، ومناقشة العديد من جوانب التعاون بين البلدين، تحت مظلة السلام، مما سينعكس إيجابيًا على اقتصاديات البلدين“.

وفي وقت سابق اليوم، أفادت الوكالة، أن وزير خارجية المملكة، عبداللطيف الزياني، وصل إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لتوقيع ”إعلان تأييد السلام بين البحرين وإسرائيل“.

وأوضحت، أن وزير الخارجية ”سيشارك في مراسم التوقيع على معاهدة السلام بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، والتوقيع على إعلان تأييد السلام بين مملكة البحرين وإسرائيل، التي ستجرى في البيت الأبيض، يوم غد الثلاثاء“.