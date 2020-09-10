التضخم في مدن مصر يسجل أدنى مستوياته منذ أكتوبر 2019‎

كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مصر، اليوم الخميس، عن تسجيل معدل التضخم، أدنى مستوياته منذ شهر أكتوبر 2019 عندما بلغ 3.1 في المئة على أساس سنوي.

وأعلن الجهاز، في بيان، عن تراجع معدل التضخم الشهري خلال أغسطس /آب الماضي بنحو 0.3% ليبلغ 107.4 نقطة، مقارنة 107.8 نقطة خلال شهر يوليو / تموز السابق عليه.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى تراجع معدل التضخم على الأساس سنوي ليبلغ 3.6% مقارنة بشهر أغسطس من عام 2019، والذي بلغ فيه 6.78%.

ولفت إلى أن معدل التضخم في الحضر تراجع خلال الشهر الماضي بنحو 0.2% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 107.9 نقطة، وعلى أساس سنوي بلغ معدل التضخم نحو 3.4% مقارنة بالشهر المناظر من العام الماضي.

وتابع أن معدل التضخم في الريف، شهد تراجعًا خلال أغسطس/آب بنحو 0.5% مقارنة بشهر يوليو/تموز السابق عليه ليسجل 106.9 نقطة على أساس سنوي سجل معدل التضخم 3.8 % مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وأرجع تراجع التضخم إلى انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-10.4%)، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.4%)، ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-2.7%)، ومجموعة الخضروات بنسبة (-2.6%)، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة (-0.3%)، ومجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.3%).

وتراجعت أسعار الطعام والشراب خلال الشهر الماضي بنحو 2.6% ليبلغ 97.4 نقطة، كما تراجعت على أساس سنوي بنحو 5% مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.