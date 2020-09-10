أظهرت بيانات اليوم الخميس، ارتفاع معدل البطالة في تركيا إلى 13.4%، وزيادة معدل المشاركة في سوق العمل، في الفترة من مايو/ أيار حتى يوليو/ تموز.

وشهدت هذه الفترة، رفع إجراءات العزل العام، التي كانت مفروضة لاحتواء فيروس كورونا، واستمر تطبيق حظر على تسريح العاملين، مما يرسم صورة أوضح لتداعيات الجائحة.

بطالة غير مسبوقة

وأفادت بيانات معهد الإحصاء التركي، بأن عدد من قالوا إنهم يائسون -جدًا- من البحث عن وظيفة، وصل إلى مستوى قياسي عند مليون و380 ألفًا، وهو ما يعادل تقريبًا ثلاثة أمثال مستوى العام الماضي، بالرغم من أن النشاط الاقتصادي استؤنف بالكامل تقريبًا، في بداية يونيو/ حزيران.

وأبقت المساعدات التي تقدمها الدولة وحظر تسريح العاملين، الذي تقرر مده حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني، على مستوى البطالة مستقرًا تقريبًا، والذي كان 13% العام الماضي، لكن معدل التوظيف انخفض بوتيرة غير مسبوقة.

وأظهرت البيانات، أنه تراجع بنحو مليوني شخص، مقارنة بالعام الماضي إلى 42.4% خلال الشهور الثلاثة.

وبلغ معدل المشاركة في سوق العمل 49% ارتفاعًا من 47.6% في الفترة السابقة، مع بدء المزيد من المواطنين البحث عن عمل، لكنه مازال بعيدًا عن معدل العام الماضي، الذي بلغ 53.3%.