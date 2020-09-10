هيئة الطيران المدني بالإمارات ملتزمة بإعادة بوينغ 737 ماكس للخدمة

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات اليوم الخميس، إنها ملتزمة بضمان العودة الآمنة لطائرات بوينغ 737 ماكس للخدمة في البلاد.

وأكملت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وبوينغ رحلات اختبار شهادة الطيران للطائرة 737 ماكس، وهي خطوة رئيسية في طريق عودة الطائرة للخدمة.

وتم وقف الطائرة الأكثر مبيعا عن التحليق على مستوى العالم منذ مارس آذار 2019، بعد حادثي تحطم في غضون خمسة أشهر، تسببا في مقتل 346 شخصا.

وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي في بيان، إن الهيئة تعمل عن كثب مع إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية وبوينغ وشركات الطيران المحلية بخصوص حل المشكلات المتعلقة بالطائرة 737 ماكس.

وأضاف أن الهيئة ملتزمة بضمان العودة الآمنة للطائرة إلى الخدمة في الإمارات، وتعمل أيضا مع وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة.

وأضاف أن من المتوقع عودة الطائرة إلى الخدمة في الربع الأخير من العام.