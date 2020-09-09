احتجاجات في عدد من المدن جنوب إيران (صور)

شهدت مناطق مختلفة من إقليم خوزستان جنوب إيران ذات الغالبية العربية، سلسلة احتجاجات نظمها عدد من العمال، وتأتي هذه الاحتجاجات بالتزامن مع دخول عمال شركة قصب السكر في الإقليم إضرابهم لليوم السابع والثمانين، جرّاء عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ أشهر طويلة.

وذكرت مواقع إخبارية إيرانية معارضة، اليوم الثلاثاء، إنه ”بالتزامن مع اليوم السابع والثمانين من الإضراب العام لعمال شركة قصب السكر (هفت تبه) في مدينة الشوش التابعة لإقليم خوزستان، تم تنظيم العديد من التجمعات في الإقليم“.

وقال موقع قناة ”در تي في“ الإيرانية المعارضة، إنه ”بالتزامن مع هذه التظاهرة، تجمع عمال مسلخ الدواجن أمام حاكم مدينة سوسة احتجاجا على عدم دفع رواتبهم“.

وأضاف الموقع، أن ”عمال الخدمات والمساحات الخضراء في مدينة الخفاجية تجمعوا اليوم أيضاً أمام مكتب حاكم المدينة، احتجاجا على عدم دفع رواتبهم المتأخرة منذ عدة أشهر“.

وفي غضون ذلك، تجمع عدد من موظفي جامعة جمران بمدينة الأهواز الحكومية أمام المبنى المركزي للجامعة احتجاجًا على عدم سداد متأخراتهم، كما تجمع عدد من عمال مصلحة المياه والصرف الصحي في عبادان؛ احتجاجا على عدم دفع رواتب الضمان الاجتماعي وأقساط التأمين لعدة أشهر.

ونقلت وكالة أنباء ”إيلنا“ العمالية الإيرانية عن مسؤول في إدارة المياه والصرف الصحي في عبادان قوله ”إن الضمان الاجتماعي تلقى أمرًا قضائيًا بتلقي 185 مليون تومان ولهذا السبب تمت عملية تأخر دفع رواتب العمال“.

كما تجمع عدد من أساتذة حركة محو الأمية أمام البرلمان الإيراني في طهران؛ للمطالبة بتوظيفهم على ملاك وزارة التربية.

وتشهد إيران بشكل متواصل احتجاجات ينظمها العمال والموظفون في مختلف القطاعات الحكومية؛ للمطالبة بدفع رواتبهم في ظل عجز الحكومة عن توفيرها في ظل تراجع إيراداتها من النفط بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة.