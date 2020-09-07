البرلمان الإيراني يستجوب رئيس هيئة البورصة "المنهارة"‎

يستجوب البرلمان الإيراني يوم الثلاثاء، رئيس هيئة بورصة طهران، حسن قاليباف أصل، على خلفية الانهيار الكبير والسريع في البورصة خلال الفترة الأخيرة.

وقال النائب الثاني لرئيس اللجنة الاقتصادية في البرلمان، كاظم موسوي، لموقع ”نود الاقتصادي“ المحلي، إن ”اللجنة قررت استدعاء رئيس هيئة البورصة في البلاد، حسن قاليباف أصل للرد على أسئلة أعضاء البرلمان“.

وأضاف موسوي أن ”استجواب واستدعاء رئيس هيئة البورصة جاء على خلفية الانهيار الأخير لسوق المال، وأتمنى أن يقدم إجابات مقنعة للنواب“.

ودعا موسوي الإيرانيين، إلى عدم استثمار أموالهم في البورصة لحين انتهاء الاستجواب.

وقالت كالة أنباء إيرنا الحكومية: ”يستمر المناخ السلبي الذي يسود قاعة التواصل في بورصة طهران”.

وكانت الحكومة الإيرانية قد شجعت الإيرانيين على الدخول في البورصة، وذلك بعد المكاسب القوية في الأشهر الأربعة الأولى من السنة المالية الحالية (آذار مارس – تموز يوليو)، لكنها تراجعت بشكل كبير وسريع وخسرت 25٪ من المكاسب السابقة منذ آب/ أغسطس الماضي وحتى الآن.

وتقول الحكومة الإيرانية إنها تدرس طرقا لتعزيز سوق الأسهم والمال المتدهور منذ فترة طويلة، وذلك بعد تزايد المخاوف وانسحاب عدد من المشترين المؤسسين.