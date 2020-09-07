الإمارات تحقق فائضا بالميزانية 2.65 مليار دولار في الربع الثاني ‎

حققت الإمارات فائضا في ميزانتها، خلال الربع الثاني من العام الجاري 2020، وصلت قيمته إلى نحو 9.75 مليار درهم (2.65 دولار)، وذلك وفقا لإحصائيات وزارة المالية.

وكان فائض الميزانية للجهات الاتحادية قد بلغ 1.8 مليار درهم، خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 24.997 مليار درهم، مع نهاية الربع الثاني من العام 2020، فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

وأضافت الوكالة، أن قيمة إيرادات وزارة المالية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغت 19.451 مليار درهم، وتشكل نحو 56% من إجمالي إيرادات الوزارات الاتحادية.